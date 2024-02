Sarà Carmela Robustella, professore ordinario di Diritto dell’Economia, a guidare il neocostituito Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Foggia per il quadriennio 2024/2028.

La prof.ssa Robustella, unica candidata, è stata eletta, martedì 30 gennaio, con 39 preferenze. Hanno votato, in modalità telematica, 40 elettori su 41 aventi diritto (1 scheda bianca), con un’affluenza del 97,56%.

“Auguro buon lavoro alla prof.ssa Carmela Robustella auspicando vivamente che saprà affrontare con competenza, impegno e con spirito di appartenenza le sfide e le difficoltà che l’attendono nel prossimo futuro nella consapevolezza della grande responsabilità del ruolo direttivo di una struttura dipartimentale nata in un clima di tensione e contrasti interni non ancora superati.” Ha dichiarato il Magnifico Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio. “Come ho avuto modo di ribadire in occasione della Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico, svolta lunedì scorso, il bene comune deve rimanere l’obiettivo primario a cui ispirare la nostra azione.”

“Sono particolarmente orgogliosa di dirigere il Dipartimento di Scienze Sociali, nato dall’esigenza di costruire uno spazio di confronto e di approfondimento su temi di matrice economica, manageriale, giuridica, sociologica, psicopedagogica, storica e antropologica, attraverso l’erogazione di una offerta formativa che si sviluppa in tutte le aree tematiche che pongono al centro le scienze dell’individuo e della società, le teorie dell’azione, dei gruppi sociali e delle organizzazioni. Ha dichiarato la prof.ssa Carmela Robustella – Nei prossimi quattro anni il mio obiettivo sarà quello di assicurare una gestione del Dipartimento equilibrata, che punti ad una efficiente allocazione delle risorse, al rafforzamento del dialogo tra studenti e docenti, alla didattica di qualità, alla creazione delle condizioni che favoriscono la ricerca scientifica. Sono consapevole che i risultati potranno essere raggiunti solo attraverso un rapporto di strettissima collaborazione tra docenti, personale TAB e studenti. I miei sforzi maggiori saranno indirizzati proprio agli studenti, ai quali assicurerò sostegno in ogni fase del loro percorso formativo, dall’orientamento in ingresso, alla delicata fase dell’incontro col mondo del lavoro. La componente studentesca ha diramato, nelle ultime ore, un comunicato stampa in cui viene espresso disappunto per la privazione, proprio in occasione delle elezioni del Direttore di Scienze Sociali, del loro elettorato attivo. Pur comprendendo il disappunto e la preoccupazione degli studenti, sono certa che il Rettore saprà dare loro risposte concrete, assicurando la loro rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali, Dipartimento nel quale i loro corsi sono attualmente incardinati”.

La prof.ssa Robustella è autrice di monografie, saggi, articoli su riviste, è componente del comitato di direzione di riviste di diritto bancario, componente, su nomina di Banca d’Italia del Collegio dell’Arbitro bancario finanziario di Bari. Ha ricoperto l’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Foggia dal 2016 al 2021, di Presidente della commissione brevetti di Ateneo, di Presidente del Comitato tecnico spin off e di numerose commissioni dipartimentali.