Con Decreto Ministeriale, sono state assegnate risorse in favore delle biblioteche per cui il Comune di Stornara attraverso l’ufficio cultura, rappresentato dall’ assessore alla cultura Adriana Russo, ha beneficiato della somma di 4232,08 per l’acquisto di libri che verranno donati alla biblioteca dell’ I.C. di Stornara il giorno 7 febbraio alle ore 11.

La scuola di Stornara, grazie all’ottimo lavoro della dirigente Matilde Iaccarino, con la biblioteca dedicata a Bianca e Hristo ha iniziato un lavoro di diffusione della lettura tra i più piccoli e l’occasione della donazione dei libri alla biblioteca dell’I.C. Giovanni Paolo I contribuisce al progetto più ampio della scuola e dell’amministrazione di diffondere la lettura e la cultura in tutta la comunità e si identifica come centro propulsore di progetti culturali e sociali ad ampio raggio.

Alla manifestazione sarà presente il Sindaco gli alunni e tutto il personale scolastico.