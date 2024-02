Giovedì 8 febbraio 2024, alle ore 10, presso l’aula Magna Giovanni Cipriani del Dipartimento di Studi Umanistici (Via Arpi 176) si terrà una conferenza stampa di presentazione di ICS exchange, il convegno centrato sulle tematiche: Inclusion, Communication e Social engagement, in programma nelle giornate 18-20 aprile 2024, e che vedrà la partecipazione di esperti nazionali e internazionali.

Interverranno alla conferenza stampa: il prof. Lorenzo Lo Muzio, Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, la stessa prof.ssa Giusi Toto, il prof. Giorgio Mori, docente ordinario Unifg di Istologia e delegato rettorale alla Didattica, il prof. Luigi Traetta, docente associato Unifg e coordinatore dei corsi di Specializzazione TFA sostegno, la prof.ssa Annamaria Petito, docente ordinario Unifg di Psicologia clinica e delegata rettorale alle Pari opportunità e bisogni educativi speciali, Cristiana Simonetti, docente associato Unifg di Pedagogia generale e sociale e delegata rettorale ai Servizi agli studenti e ADISU, Danilo Leone, docente associato Unifg di Metodologie della ricerca archeologica e delegato rettorale alla Terza missione.

“Siamo un Ateneo in crescita, ne abbiamo avuto la prova negli ultimi anni grazie alle valutazioni nazionali”dichiara il Rettore dell’Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio. “Tra gli ambiti che intendiamo potenziare ci sono internalizzazione e ricerca. La nostra Comunità accademica è costantemente impegnata nel creare occasioni di approfondimento e dialogo con il coinvolgimento di stakeholder provenienti da centri universitari di tutto il mondo, al fine di alimentare una crescita multiprospettica della produzione scientifica locale”.

“L’idea per ICS è nata dalla necessità di far luce su una serie di tematiche che ci riguardano da vicino, e non intendo solo i pedagogisti o gli accademici. Oggi siamo coinvolti in una rete comunicativa ipertrofica, aumentata e massificata. Ciascuno di noi, dai giovani agli adulti, di ogni estrazione sociale e provenienza geografica, partecipa ad una grande comunità interconnessa, dove sentirsi esclusi o non rappresentati è un pericolo sempre in agguato”. Sono queste le parole di Giusi Antonia Toto, docente di Didattica e Pedagogia Speciale presso il Dipartimento di Studi Umanistici di Foggia, e principale promotrice del convegno ICS. “ICS exchange è l’intreccio di expertise differenti per raggiungere un unico obiettivo: aumentare la nostra conoscenza del tessuto sociale contemporaneo, del modo in cui apprende, interagisce e comunica”.