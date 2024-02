Ancora un nuovo appuntamento con le Conversazioni di Storia Locale, il ciclo di incontri a cura della Sezione Fondi Speciali della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, giunto alla settima edizioni, per approfondire temi, personaggi ed eventi storici del territorio.

Foggia nel Decennio napoleonico: istituzioni e ceti dirigenti è il titolo del prossimo incontro, in programma martedì 20 febbraio 2024, con inizio alle ore 17.30, al Museo di Storia Naturale di Foggia, in viale Giuseppe Di Vittorio, 31.

Roberta Sassano, docente dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Altamura – da Vinci” di Foggia – autrice del volume La Capitanata napoleonica. Istituzioni e ceti dirigenti dalle Università alle Municipalità ai Comuni edito nel 2021 dalla Fondazione Monti Uniti, un ampliamento degli studi compiuti per la tesi magistrale e poi per il dottorato – offrirà al pubblico un approfondimento della storia delle istituzioni e dell’élite foggiana nel passaggio dalla società divisa per ceti dell’Ancien Régime a quella del periodo napoleonico.

Con l’obiettivo di approfondire che tipo di ripercussioni ebbe il nuovo impianto amministrativo di marca napoleonica sui ceti e i ristretti gruppi di famiglie nobili locali, la relatrice esplorerà i mutamenti avvenuti nell’articolazione socio-professionale dell’élite foggiana.

Un focus sarà dedicato anche alle modalità che scelsero i nuovi ceti dirigenti, costituiti soprattutto da esponenti della borghesia terriera e delle professioni, per legittimare la loro ascesa al potere amministrativo cittadino.