Luca Trapanese presenta il suo ultimo romanzo, Non chiedermi chi sono, fresco di stampa per Salani, lunedì 19 febbraio 2024, alle ore 18.00, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, in via Galliani a Foggia, nell’ambito della rassegna letteraria Fuori gli Autori, organizzata dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia e dalla libreria Ubik.

Single, gay, cattolico praticante e impegnato nel sociale, l’autore è noto al grande pubblico per aver adottato la piccola Alba, la bambina con la sindrome di Down, lasciata in ospedale e rifiutata da trenta famiglie, prima che il tribunale decidesse di affidarla a lui. Una storia raccontata nel libro Nata per te – scritto insieme a Luca Mercadante per Einaudi – diventato poi un film, lo scorso anno, per la regia di Fabio Mollo.

L’impegno nel sociale, la fede religiosa, la sofferenza provocata dalla solitudine e dalla diversità, in un mondo che spinge verso l’omologazione, restano i temi di fondo di questo nuovo lavoro. Il libro racconta in prima persona la storia di Livio, un ragazzo che, appena conclusi gli esami di maturità, accoglie l’invito del parroco a prendersi cura di un giovane uomo affetto da malattia mentale. Un viaggio di crescita personale e sociale che consente di riflettere sulla tipicità di ogni individuo, che ha il diritto di crescere con i propri tempi, seguendo la propria strada.

Dialogheranno con l’autore, il libraio Salvatore D’Alessio e Giuseppina Dota, appassionata lettrice e operatrice culturale.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Firmacopie di rito previsto a margine dell’incontro.