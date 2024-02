Si è conclusa con gran successo la prima fase di Herdonia Civitas Florens, che a Ordona ha visto coinvolte numerose associazioni del territorio per una sinergia per l’utilizzo del museo archeologico Herma, l’anfieatro e la storica Casa Formosa, nella cittadina dei Cinque Reali Siti. Ieri terzo appuntamento ad Ordona per porre le basi per una strategia di sviluppo culturale e turistica che valorizzi le matrici identitarie e le risorse umane, relazionali, materiali e immateriali locali