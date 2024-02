Giovedì 22 febbraio alle ore 10, presso l’Edificio Scolastico Colucci di Carlantino (FG), in via Ungheria, si terrà l’incontro di “Comunità di Pratica” in occasione del quale organizzazioni, associazioni, cittadini ed enti pubblici saranno chiamati a condividere una visione e individuare, in maniera partecipata e congiunta, il percorso più efficace e operativo per la promozione e la valorizzazione dell’area prospiciente il lago di Occhito. Sarà presentato P.A.B.L.O (Pianificazione Ambientale Boschiva Lago di Occhito), progetto pilota coordinato da AGRIPLAN, applicato al settore forestale, finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022 Puglia sulla Misura 16 “Cooperazione”, sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” (www.gopablo.it). Tra gli obiettivi del progetto vi è la costituzione di un modello di Gestione Forestale pubblico-privato che nasce dal confronto tra partner scientifici, tecnici, politici e produttivi. Una via possibile per concretizzare strategie e ambizioni del territorio e che durante l’incontro verrà portata all’attenzione dei partecipanti, è l’Accordo di Foresta, strumento per accrescere la capacità di governance territoriale, che va costruito con le comunità che operano sul territorio ed al quale sarà possibile aderire. Attorno al lago, si sviluppa una vasta area verde fatta di macchia mediterranea, pinete e boschi di lecci dove è facile trovare anche il tartufo bianchetto o marzuolo, una varietà poco conosciuta ma squisita. Il sogno, che ora sta diventando un obiettivo strutturato, è quello di valorizzare non solo turisticamente l’area del lago, il bosco e le pinete circostanti. All’incontro interverranno Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia; l’Amministrazione comunale di Carlantino, col sindaco Graziano Coscia; Legacoop Puglia e Legacoop Molise, rispettivamente rappresentate dai presidenti Carmelo Rollo e Chiara Iosue; il Consorzio di Bonifica per la Capitanata, con il presidente Giuseppe De Filippo. Dopo i saluti istituzionali, alle ore 10.30 l’introduzione ai lavori e la presentazione del progetto saranno affidati a Ugo Fragassi, presidente ATS Monte Maggiore, capofila del progetto; e a Giovanni Santopuoli dell’Università degli Studi del Molise. Gli interventi operativi saranno illustrati da Marco Pierozzi e Marco Perrino di D.R.E.A.M. Italia. L’incontro sarà coordinato da Pasquale Ferrante, vicepresidente Legacoop Puglia. Le conclusioni saranno affidate a Pasquale De Vita, presidente GAL Meridaunia.