Cantine Teanum fa il pieno di riconoscimenti a livello nazionale e ottiene tre premi nel giro di pochi giorni. Olio Denocciolato ha vinto il premio “Forme di Platino 2024”, nella categoria “Oli Gourmet”, indetto da “Olio Officina”.

“Forme dell’Olio è un concorso internazionale di packaging e innovazione sull’olio extravergine d’oliva. Le premiazioni sono assegnate da un osservatorio indipendente – spiega Andrea Demaio, amministratore di Cantine Teanum che ringrazia – Dispenser Studio per l’incredibile lavoro di design fatto sulla bottiglia di Denocciolato”.

Olio Denocciolato è stato selezionato anche tra i “Migliori Oli Evoo al Mondo” da “Leone d’Oro International”, per l’edizione 2024. “Leone d’Oro è un concorso internazionale indipendente che sostiene la biodiversità olivicola e i produttori. A selezionare gli oli è stata una commissione composta da 13 professionisti riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Come riportato sulla scheda organolettica, Olio Denocciolato è equilibrato nel gusto: dalle note fruttate a quelle amare, dalla piccantezza alla complessità”, prosegue Andrea Demaio.

L’ultimo premio in ordine cronologico è quello “Corona” della guida “Vini buoni d’Italia” ottenuto dal San Severo dop a Imola. “Questo premio, conferito al nostro vino che è l’unico Montepulciano in commercio di questa tipologia e che è anche il primo di Puglia, è un ulteriore e rinomato riconoscimento alla qualità dei nostri prodotti che perseguiamo costantemente nel nostro lavoro per offrire il meglio ai consumatori, per valorizzare appieno le eccellenze del nostro territorio e portarle alla ribalta nazionale”, conclude Andrea Demaio.