Parte “L’8 per la Cultura”, la rassegna culturale ideata e organizzata da MAO FM 19.77 di Orta Nova e dal Gruppo di Lettura “Gli Spaginati” di Stornarella, con la direzione artistica e organizzativa di Paola Grillo, in collaborazione con l’I.I.S. “Adriano Olivetti” di Orta Nova e L’ARCI Travel, sotto gli auspici del CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura).

A tagliare il nastro, l’8 marzo, alle ore 17, presso la Sala della Rimembranza del Palazzo ex Gesuitico di Orta Nova, sarà Francesco Paolo Maulucci, con la sua lectio magistralis “Amori e amanti in Pompei antica”. Nella Giornata dedicata alle Donne, l’archeologo pompeianista, che per oltre dieci anni ha vissuto all’interno del Parco Archeologico e, utilizzando spesso di notte un’illuminazione a luce radente, ha scavato e studiato le scritte sui muri dell’antica città, ci condurrà con uno storytelling tra le antiche strade, alla ricerca dei graffiti d’amore, tra dichiarazioni di amore infelice (“Marcello ama Prenestina, ma a lei non importa nulla”) e tariffari di prostitute (“Sarò tua per 2 assi”), per restituirci con la sua analisi, rigorosa e carica di umanità, l’immagine di una città che l’eruzione del Vesuvio ha nello stesso tempo seppellito e immortalato.

L’incontro si aprirà con i saluti di Luca Ferrandina, presidente di MAO FM 19.77, e Maria Carbone, dirigente scolastica dell’I.I.S. Olivetti. Modera Paola Grillo.

La rassegna “L’8 per la Cultura” proseguirà, a cadenza mensile, l’8 aprile con Massimiliano Arena ne “Il secondo tempo della tua vita” e l’8 maggio con Luigi de Seneen in “Minimi Comuni Digitali”.