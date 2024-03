I Carabinieri della Compagnia di Foggia, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio, hanno dapprima individuato e poi perquisito un locale al cui interno erano stati individuati due soggetti intenti a consumare sostanza stupefacente. Durante le operazioni, indosso ad una delle persone controllate – un ventenne del luogo- sono stati trovati circa 93 grammi di hashish, mentre in una stanza attigua sono stati rinvenuti ulteriori 3 grammi circa tra hashish e cocaina e 2 bilancini di precisione. L’indagato è stato tradotto agli arresti domiciliari.

I Carabinieri della Tenenza di Vieste hanno invece arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 24 enne del luogo.

In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare svolta con il supporto di militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori e dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia, presso l’abitazione dell’indagato sono stati rinvenuti e sequestrati 4,5 grammi di hashish suddivisi in tre dosi, ulteriori 40 grammi della stessa sostanza, nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente.