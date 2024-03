Sono stati completati i primi interventi del servizio di colmatura buche nel quartiere Torricelli, ove i cittadini segnalavano alcune buche pericolose e tratti di pavimentazione stradale dissestati.

I lavori continueranno secondo un calendario stabilito dall’assessorato alla Viabilità, intervenendo anche grazie alle numerose segnalazioni dell’App cittadina “Cerignola Smart” e attraverso le pagine social istituzionali del Comune di Cerignola.

Le prossime vie interessate dagli interventi saranno:

Via Ercolano

Viale USA

Via val d’Aosta

“L’invito ovviamente è quello di continuare ad utilizzare gli strumenti che l’amministrazione ha messo a disposizione, per garantire una corretta calendarizzazione degli interventi, partendo da quelli più urgenti, che possono quindi rappresentare un pericolo per auto e pedoni, come testimoniano i primi lavori.” Commenta Teresa Cicolella, assessora alla Sicurezza e Viabilità.