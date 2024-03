Anche quest’anno si rinnova il consueto appuntamento con l’Open day dell’Università di Foggia dedicato agli studenti e alle studentesse delle Scuole Secondarie di II grado.

L’evento si terrà giovedì 18 aprile 2024 a partire dalle ore 9.30 presso l’Aula Magna “Valeria Spada” del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia (Via Caggese 1 – Foggia).

L’open day sarà occasione per conoscere l’offerta formativa dell’Università di Foggia per il nuovo anno accademico 2024-2025, i numerosi servizi a supporto del percorso universitario, le strutture dipartimentali, il sistema bibliotecario, ma anche le opportunità di studio all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale e le attività socio culturali promosse dall’Ateneo, allo scopo di rendere più ricca l’ esperienza di vita e di studio universitaria.

Il tema dell’evento di quest’anno, “InterConnessioni. I colori della scelta”, mira a sottolineare il carattere interdisciplinare che contraddistingue l’offerta formativa unifg progettata per fornire delle solide competenze di base e trasversali unitamente a molteplici prospettive nel mondo delle professioni e del lavoro.

Durante l’open day i potenziali futuri studenti potranno interagire con i docenti e con lo staff di esperti dell’orientamento, partecipare attivamente alla presentazione dei corsi di studio, ai laboratori, workshop e alle sessioni informative sulle procedure di iscrizione, l’accesso alle borse di studio, alle residenze universitarie e molto altro ancora.

“Sono davvero lieto di invitare gli studenti e le studentesse all’Open day Unifg, un evento realizzato per supportare la scelta del percorso di studio universitario che rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione del proprio futuro. L’Università di Foggia ha, negli anni, potenziato il suo impegno nel supportare i giovani a progettare il proprio futuro fornendo loro strumenti e strategie utili per guidarli verso un percorso che favorisca l’autoconsapevolezza, l’autonomia, la responsabilità, offrendo stimoli sempre nuovi. Costruire un progetto di vita attraverso scelte e decisioni consapevoli significa agire in una prospettiva che tenga conto dei continui cambiamenti della realtà circostante. Da qui, la necessità di offrire un contesto universitario che sia luogo di sperimentazione di nuove sinergie che possano realmente porsi al servizio della crescita umana e professionale dei nostri studenti. Dobbiamo promuovere sempre di più la loro partecipazione attiva alla vita universitaria attraverso un’offerta diversificata di opportunità di apprendimento e l’incremento di quelle competenze trasversali utili a ottimizzare il percorso formativo e il proprio futuro professionale. – Ha dichiarato il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio.

“L’Open Day rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani di immergersi nell’universo affascinante delle discipline offerte dall’Università di Foggia. – Ha dichiarato prof.ssa Giusi Antonia Toto, docente ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Foggia e delegata del Rettore alla Formazione Insegnanti e all’Orientamento – È un momento cruciale in cui possono esplorare un vasto panorama di conoscenze, scoprire nuovi orizzonti accademici e individuare quelle discipline che risuonano maggiormente con le loro passioni e aspirazioni. In un contesto di continua evoluzione sociale e tecnologica, è fondamentale per i giovani trovare un percorso che non solo soddisfi le proprie inclinazioni, ma che stimoli anche lo sviluppo delle proprie competenze in modo significativo. Vogliamo trasmettere agli studenti un messaggio di fiducia e determinazione nel processo decisionale che li attende. Sappiamo quanto sia importante per loro sentirsi sicuri e supportati mentre intraprendono questo importante passo nella loro vita. Pertanto, li incoraggiamo a esplorare senza timore le diverse possibilità offerte, consapevoli che in questo viaggio saranno circondati da un ambiente accogliente e inclusivo. In quest’ambiente, la diversità è celebrata e considerata un valore imprescindibile. Riconosciamo e apprezziamo le molteplici prospettive, esperienze e sfide che ogni individuo porta con sé, poiché crediamo che sia proprio da questa varietà che nascono le idee più innovative e la ricchezza della nostra comunità accademica. Inoltre, sosteniamo con vigore la ricerca della conoscenza come un processo continuo e collaborativo, in cui ogni studente è incoraggiato a esplorare, interrogare e contribuire alla costruzione del sapere. Siamo certi che, guidati dalla curiosità e dalla determinazione, gli studenti troveranno il loro cammino verso un futuro luminoso e appagante. L’Open Day è solo l’inizio di un viaggio emozionante che li condurrà verso la realizzazione dei loro sogni e obiettivi. Siamo qui per accompagnarli in questo viaggio e per offrire loro le risorse e il sostegno di cui hanno bisogno per raggiungere il successo”.

All’open day del 18 aprile seguiranno altri eventi di orientamento finalizzati a supportare gli studenti nella scelta del percorso universitario. Dal 6 al 13 maggio presso i Dipartimenti si terrà l’ Open Week mentre il 15 maggio sarà la volta dell’ Hackathon.

“È con grande entusiasmo che ci prepariamo ad accogliere gli studenti, le loro famiglie e tutti gli interessati all’Università di Foggia in occasione del nostro prossimo Open Day. Questo evento è un’opportunità straordinaria per mostrare la nostra eccellenza accademica, presentare i nostri programmi di studio innovativi e dimostrare il nostro impegno verso l’educazione di qualità. Come Delegato del Rettore alla Didattica e al Placement, sono fiero di annunciare che l’Università di Foggia si impegna costantemente a fornire un ambiente di apprendimento stimolante e inclusivo, dove gli studenti possono sviluppare le proprie passioni, acquisire competenze rilevanti per il mercato del lavoro e realizzare i propri obiettivi accademici e professionali. Durante l’Open Day, i visitatori avranno l’opportunità di incontrare docenti altamente qualificati, esplorare le nostre strutture all’avanguardia e ottenere informazioni dettagliate sui nostri corsi di laurea, master e dottorati. Inoltre, saremo lieti di rispondere a qualsiasi domanda e di offrire supporto personalizzato per guidare gli studenti nella scelta del percorso di studio più adatto alle loro aspirazioni. L’Università di Foggia è impegnata a promuovere l’accesso all’istruzione superiore e a garantire un ambiente accogliente e inclusivo per tutti gli studenti, indipendentemente dal loro background. Siamo determinati a fornire un’istruzione di qualità che prepari gli studenti ad affrontare le sfide globali e ad avere successo in un mondo in continua evoluzione. Invito quindi tutti coloro che sono interessati a scoprire ciò che l’Università di Foggia ha da offrire a partecipare al nostro Open Day. Siamo ansiosi di darvi il benvenuto e di condividere con voi la nostra passione per l’apprendimento e l’eccellenza accademica.” – Ha aggiunto il prof. Giorgio Mori, delegato del Rettore alla Didattica e al Placement.