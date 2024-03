Gaia Albanese, Sofia Di Michele e Angelo Roccia sono i tre studenti dell’istitito Murialdo di Foggia che concorreranno alle finali nazionali di ‘Matematica in gioco’ il prossimo 25 maggio nell’università Bocconi di Milano. I tre studenti sono tra i primi dieci sui 116 qualificati in rappresentanza del sud Italia. In caso di ulteriore vittoria, si avrà accesso ai “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” di Parigi. Si tratta di competizioni matematiche, che però non richiedono la conoscenza di alcun teorema particolarmente impegnativo o di formule troppo complicate. Occorre invece la capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere; occorre soprattutto una voglia matta di giocare e di confrontarsi con se stessi e i compagni. Gli allievi della Murialdo qualificati per la finale sono preparati dai docenti De Meo, Centra, Lipsi, Arena e Manduzio.