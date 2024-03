Secondo e doppio appuntamento per il Progetto “Leggo Quindi Sono”, in collaborazione con la Libreria Ubik di Foggia e la Biblioteca La Magna Capitana, all’I.I.S. “A. Olivetti”. Il 27 marzo alle ore 9 le classi del Liceo Linguistico di Carapelle e alle ore 11 le classi del Polo Liceale di Orta Nova incontreranno Giuliana Facchini, autrice di “Bar Einstein” per Giralangolo Narrativa e seconda scrittrice della terna in gara per il Premio “Le Giovani Parole”.

Un vecchio e glorioso bar, il Bar Einstein appunto, in un quartiere malfamato della città, diventa un luogo di incontri e di scontri con un presente con cui si fa fatica a convivere e un passato avvolto nel mistero, per Edo, per Sasha e gli altri.