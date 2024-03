“La mobilità costituisce un nodo cruciale da sciogliere per la nostra provincia e su questo stiamo concentrando grande attenzione. Oggi dunque siamo molto felici di annunciare passi in avanti con la sostituzione di 55 autobus del trasporto pubblico locale della provincia di Foggia, grazie al Piano Nazionale per gli Investimenti Complementare al PNRR – D.M. 315/2021; fondi intercettati e messi a bando dalla Regione Puglia.

Tale iniziativa coinvolgerà diversi comuni, tra cui Foggia con 46 mezzi, Manfredonia (4), San Giovanni Rotondo (1), Mattinata (2) e Monte Sant’Angelo (2).

Grazie allo sforzo congiunto della Provincia di Foggia e degli uffici di coordinamento con i Comuni, siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato che ci vede al primo posto come Provincia nel beneficiare del rinnovo dei mezzi di trasporto locale: 55 unità su 148 complessivi regionali.

La determina della Regione Puglia prevede l’assegnazione di 148 autobus suburbani a metano ai comuni interessati, con la stipulazione di contratti che regolamentino i rapporti tra Regione, Ente Locale e imprese di trasporto. Si sottolinea che tutti gli adempimenti, inclusi la manutenzione e la copertura assicurativa dei mezzi, saranno a carico dei comuni assegnatari e delle imprese usufruttuarie.

Il mio auspicio è che questa iniziativa, come tante altre che stiamo mettendo in campo, contribuiscano a migliorare la qualità del trasporto pubblico locale nella provincia di Foggia e per questo ringrazio il dirigente provinciale delegato, l’ing. Luciano Follieri, e tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo importante progetto”.