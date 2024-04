Si terrà domenica 21 aprile dalle 10 alle 12 allo stadio comunale di Lucera (ingresso libero) l’evento “La città in movimento”, manifestazione dedicata al fitness e organizzata dall’ente di formazione Format con l’Asd Lucera Calcio e patrocinato dal Comune di Lucera, dalla Provincia di Foggia, dalla Regione Puglia e dalla Camera di Commercio di Foggia.

“Obiettivo di questa prima edizione – spiega Antonio Dell’Aquila, direttore di Format – è quello di promuovere l’attività sportiva e proseguire nelle attività di promozione dell’immagine di Lucera che, nel 2025, sarà Capitale della Cultura per la Puglia. Un evento inclusivo, aperto a tutte le realtà sportive di Capitanata e non solo e che sarà una vetrina anche per le aziende che sceglieranno di sponsorizzare la manifestazione. Gli intervenuti – evidenzia Dell’Aquila – avranno anche l’opportunità di partecipare a una visita guidata della città, condotta da guide specializzate. Questo tour includerà i principali luoghi d’interesse di Lucera, permettendo ai partecipanti di scoprire le bellezze e la storia della città. Sarà un modo eccellente per rilassarsi dopo le attività fisiche e allo stesso tempo imparare qualcosa di nuovo sulla cultura e le tradizioni locali. Lo sport può e deve contribuire a mantenere alta l’attenzione su Lucera e concorrere al vivace e virtuoso movimento che, in questi mesi, ha fortemente riportato alla ribalta una città che è un autentico gioiello non solo a livello locale, ma anche nazionale”, conclude Dell’Aquila.

Per sponsorizzazioni e per ulteriori informazioni: luceracalcio1928@gmail.com – 3273582259