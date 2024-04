L’atteso arrivo dell’Inclusion Fest a Castelluccio dei Sauri il prossimo 6 aprile è un momento di grande significato per la provincia di Foggia. Evento fortemente auspicato e organizzato dalla prof.ssa Giusi Antonia Toto, docente di Didattica e Pedagogia Speciale, delegata del Rettore alla Formazione Insegnanti e all’Orientamento, nonché coordinatrice del centro di ricerca Learning Sciences institute dell’Università di Foggia, non solo mira a sensibilizzare la comunità sulle sfide e le opportunità legate all’inclusione dei ragazzi con disabilità, ma si propone anche di integrare l’arte, la cultura e le tradizioni locali in un’unica celebrazione inclusiva.

L’Inclusion Fest rappresenta un ponte tra diversi mondi, unendo la sensibilizzazione sociale alla promozione culturale e gastronomica del territorio. Gli eventi culturali di grande portata offriranno un’occasione unica per esplorare la ricchezza artistica e storica della regione, mentre gli stand gastronomici delizieranno i partecipanti con le prelibatezze della tradizione locale.

L’unione tra inclusione e arte è un segno tangibile di come la creatività possa essere un veicolo potente per il cambiamento sociale. Inoltre, l’integrazione di eventi accademici con il contesto territoriale sottolinea l’importanza di coinvolgere attivamente le università nella promozione dell’inclusione e della diversità.

L’Inclusion Fest non è solo un evento, ma un’opportunità per la comunità di crescere insieme, imparando l’uno dall’altro e celebrando la bellezza della diversità. È un passo significativo verso una società più inclusiva e accogliente, dove ogni individuo è valorizzato e rispettato per le proprie unicità.