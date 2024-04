Lunedì 15 aprile alle ore 11.00 presso la Sala Consiglio di Palazzo Ateneo (Via Gramsci 89 – Foggia, VI Piano) si terrà la conferenza stampa per la sottoscrizione dell’accordo quadro tra l’Università di Foggia, Comune di Biccari, Parco Daunia Avventura (Soc. Coop. Ecol Forest a.r.l.) e GAL MERIDAUNIA finalizzato all’instaurazione di una forma stabile di collaborazione per svolgere programmi di interesse comune e regolamentare future attività da svolgere congiuntamente.

L’iniziativa sarà occasione per presentare la prima edizione di “I Cammini della Ricerca”, progetto pilota organizzato dall’Università di Foggia – Area Terza Missione e Grandi Progetti – Servizio Grant Office e Unità di Innovazione Sociale, che si svolgerà a Biccari il 30 maggio 2024 grazie al partenariato.

Alla conferenza stampa Interverranno:

Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Università di Foggia

Gianfilippo Mignogna, Sindaco di Biccari

Giuseppe Troiano, Delegato ai Dottorati di Ricerca e strategia HR

Pasquale De Vita, Presidente del GAL Meridaunia

Mario De Angelis, Presidente Parco Daunia Avventura

Maria Felicia Ciuffreda, Responsabile della Sede Provinciale di Foggia dell’ARIF

Michele Poveromo, Funzionario Banca WIDIBA

Parteciperanno, altresì, alla conferenza stampa: i Dottorandi, il Personale Area Terza Missione e Grandi Progetti (Stefano Iorio, Cristina Di Letizia, Luigi Marchitto).