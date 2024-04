“Via della Repubblica sprofonda nel disinteresse dell’amministrazione Episcopo”. Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia, Raffaele Di Mauro, che spiega: “Una voragine comparsa fin dall’epoca commissariale sul marciapiede antistante un ristorante, due vistosissimi avvallamenti davanti e di fianco alla Chiesa di San Rocco, marciapiedi in condizioni pietose e assolutamente impraticabili per i pedoni nel tratto che va dall’incrocio con via Castiglione fino all’Inps sono i principali problemi che andrebbero risolti immediatamente. Via della Repubblica è una delle arterie principali del centro della città e, oltre ad essere riqualificata, ha immediatamente bisogno di interventi di manutenzione straordinaria. Perché è di tutta evidenza che, nel tratto che va dalla Chiesa di San Rocco al parcheggio della Maddalena, vi sia qualcosa che non va nel sottosuolo al punto che gli avvallamenti sul piano stradale e sui marciapiedi stanno diventando sempre più evidenti ed estesi. Opportuno – conclude Di Mauro – che l’assessorato ai Lavori pubblici ponga in essere azioni rapide ed efficaci, iniziando a mostrare capacità di intervento rispetto ai numerosissimi problemi che ci sono in città e che richiedono risposte”.