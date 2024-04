Martedì mattina i volontari de La Via della Felicità di Foggia hanno raggiunto gli studenti della classe 1^QA, indirizzo quadriennale ambientale, del Liceo Marconi, che, all’interno della rete ‘Scuole Green’, diretti dalla prof.ssa Barbara Cocumazzi, hanno unito le forze per una raccolta dei rifiuti abbandonati nelle aree verdi di via Monsignor Farina.

Come ha spiegato anche la prof.ssa Cocumazzi, quest’iniziativa ha come duplice scopo quello di educare i ragazzi a una consapevolezza del loro territorio, quindi del rispetto della propria città e l’educazione alla sostenibilità e quindi a prevenire l’abbandono dei rifiuti. I ragazzi, diretti dalla responsabile del gruppo La Via della Felicità di Foggia, Marina Biancardino, hanno raccolto assieme a loro 4 grandi sacchi di rifiuti abbandonati.

Tra questi carte dei fast food, bottiglie di vetro, cartacce, plastica e molto altro. Marina ha inoltre voluto donare a tutti i partecipanti la copia gratuita dell’opuscolo della guida al buon senso La Via della Felicità e il cappellino dell’associazione. Diversi cittadini si sono congratulati con i giovani e alcuni hanno fatto le foto dai balconi delle loro case. Molto apprezzata l’iniziativa anche dai giovani studenti.

La guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, La Via della Felicità, ci fa notare che: “I bambini di oggi diventeranno la civiltà del domani” ecco perché insegnare già ai giovani il rispetto ambientale creerà un futuro migliore per tutti noi. Le iniziative de La via della Felicità continueranno nelle prossime settimane.

Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com o visita il sito www.laviadellafelicita.org.