Un evento per ricordare un ragazzo giovanissimo scomparso a causa di un tumore. Una persona attiva a Stornarella in tutte le attività ludico-culturali e che é stato di grande aiuto e supporto per tutte le attività del paese.

Si svolgerà lunedì 20 maggio a Stornarella la prima edizione del “Bee Fest” in memoria di Giuseppe Mazzeo, che vedrà l’esibizione di artisti tra cui la nota Erica Mou, dj set ma anche street food e prelibatezze locali. La manifestazione, patrocinata dal Comune e organizzata dalla ProLoco, partirà a Parco San Francesco a partire dalle ore 20.