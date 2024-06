Il 3 giugno alle ore 20:00 a Foggia in Via Lanza – Isola pedonale si terrà un pubblico comizio con la partecipazione di Nichi Vendola, presidente di Sinistra Italiana, e i candidati alle elezioni europee per “Alleanza verdi Sinistra”Fedele Cannerozzi e Annagrazia Maraschio.

“In questa campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo – sottolinea Fedele Cannerozzi – Alleanza Verdi Sinistra può pronunciare, con chiarezza e con coerenza, parole come 𝗣𝗮𝗰𝗲, 𝗨𝗴𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗗𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶, 𝗟𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼. Lo può fare perché quelle parole sono sempre state al centro della sua ‘agenda politica’, nel Parlamento Italiano, nel Paese, nelle comunità locali”.

“Con queste parole – conclude – ci confronteremo con 𝗡𝗶𝗰𝗵𝗶 𝗩𝗲𝗻𝗱𝗼𝗹𝗮”.

Prima dell’appuntamento foggiano Vendola, Cannerozzi e Maraschio saranno alle 18:00 a San Severo, in Corso Garibaldi 78, a parlare di Europa con il candidato Sindaco Angelo Masucci e le candidate consigliere comunali Iolanda Popolo e Stefania Poveromo.