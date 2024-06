Il Comune di Carlantino avrà finalmente una nuova palestra. L’Assessorato alle Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia, infatti, ha stanziato 200mila euro per lavori di manutenzione straordinaria della palestra comunale situata nella scuola primaria di via Svezia. “Ancora una volta il nostro impegno è stato premiato – ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia – finalmente avremo una palestra moderna e funzionale per la gioia dei ragazzi del paese”. Dopo l’assegnazione di questi fondi, il Comune ha quattro mesi di tempo per indire una gara pubblica, sei mesi per iniziare i lavori e non più di dodici mesi per completare i lavori di ristrutturazione. Nel 2019 la stessa scuola primaria ha subito lavori di sistemazione del solaio di copertura, mentre nel 2023, tramite fondi del PNRR, sono stati effettuati lavori di messa in sicurezza di tutta l’impiantistica della struttura scolastica. “Per un piccolo paese come il nostro, data anche la distanza dai centri più grandi, è di fondamentale importanza mettere in condizione i nostri ragazzi di poter praticare attività fisica e sportiva – ha proseguito il sindaco Coscia – non a caso fra il 2021 e il 2023 ci siamo molti impegnati in tale direzione con la realizzazione di altre strutture dedite allo svago e allo sport”. Il primo cittadino fa riferimento alla realizzazione di una Charging station attrezzata, alla sistemazione dei parchi giochi e, soprattutto, alla costruzione di un campo polivalente dove si possono praticare calcio, tennis, pallavolo e basket.