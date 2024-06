Giuseppe Conte torna nuovamente a San Severo per sostenere, con forza, la candidatura di Angelo Masucci a Sindaco di San Severo, nelle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Lunedì 3 giugno, alle ore 15.00, Mario Furore, candidato alle elezioni per il Parlamento Europeo, e il Presidente del Movimento 5 Stelle saranno di nuovo al fianco della coalizione di centro-sinistra. Questa volta, l’ex Presidente del Consiglio ha scelto la vicinanza massima, anche fisica, alla gente e alla strada, come dimostra la location scelta: il “Caffè Centrale” di Piazza Carmine. L’incontro prevede una discussione informale sulle amministrative e sul sostegno alla lista del Movimento 5 Stelle che appoggia Masucci. Inoltre, si parlerà delle elezioni europee, invitando a sostenere pienamente Mario Furore, già Eurodeputato in carica e candidato alla rielezione.

“Riavere, nel giro di poche settimane, il Presidente Giuseppe Conte è per noi motivo di grande orgoglio – dichiara il candidato Sindaco Angelo Masucci -. Anche questa volta, alla presenza degli onorevoli Carla Giuliano e Leonardo Donno, abbiamo scelto di ribaltare gli schemi degli incontri politici scegliendo e puntando la vicinanza con tutti i cittadini. L’orgoglio più grande non risiede soltanto nell’accogliere nuovamente il Presidente Conte ma sapere che una persona di spicco a livello politico come lui, amatissimo in città, sia al nostro fianco considerando il nostro progetto chiaro, lungimirante e vincente”.