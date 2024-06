Cinque appuntamenti, una nuova location all’aperto, un cartellone interamente dedicato ai libri: torna anche quest’anno la versione estiva di Fuori gli Autori, la rassegna letteraria organizzata dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia e dalla Libreria Ubik. Tutte le presentazioni si svolgeranno nel Cortile del Museo di Storia Naturale, in viale Giuseppe Di Vittorio, 31, con inizio alle ore 18.30.

È stato Dario Levantino, lo scorso 23 maggio, a tenere a battesimo il nuovo spazio open, con la presentazione del suo ultimo romanzo, Il giudice e il bambino (Fazi, 2024). “Siamo ormai alla quarta edizione della nostra rassegna, che si svolge con continuità lungo l’intero anno. Un modo per tessere un filo diretto tra autori e lettori, con incontri che via via diventano dei veri e propri dialoghi aperti al contributo del pubblico”, sottolinea la Direttrice del Polo Biblio-Museale Gabriella Berardi.

Si comincia venerdì 7 giugno 2024 con l’ultimo romanzo di Roberto Emanuelli, Ora amati, freschissimo di stampa per Feltrinelli. Una storia sugli amori tossici e malati, che fanno volare in alto e poi precipitare. Soprattutto una storia di rinascita, in cui le due protagoniste imparano a rimettersi al centro delle proprie vite.

A seguire, due graditissimi ritorni: martedì 11 giugno Francesco Carofiglio presenterà La stagione bella (Garzanti, 2024) e Gabriella Genisi, giovedì 13 giugno parlerà del libro Giochi di ruolo (Marsilio, 2024). La prima è la storia di Viola e del ritrovamento di una scatola nella casa d’infanzia che forse custodisce un segreto; il secondo libro è ambientato a Manfredonia e a Siponto. L’autrice, che ha inventato il personaggio di Lolita Lobosco, dedica questo nuovo romanzo a Giancarlo Caruso, il vicequestore siciliano in servizio a Padova che i lettori hanno conosciuto in Dopo tanta nebbia e nei successivi libri delle indagini di Lolita.

Martedì 18 giugno, invece, sarà la volta di Carolina Bandinelli, che presenterà Le postromantiche. Sui nuovi modi di amare (Laterza, 2024). Un saggio divulgativo in cui l’autrice, professore associato in Media and Creative Industries all’Università di Warwick, attraverso ricerche, storie personali e conversazioni tra amici, racconta come sono cambiate le relazioni amorose e traccia una mappa delle domande che ci pone oggi l’amore.

A chiudere il primo mese della rassegna estiva di Fuori gli Autori, venerdì 21 giugno, il giornalista e scrittore foggiano Luca Pernice, che presenterà il suo ultimo libro d’inchiesta, Schiavi d’Italia. Caporalato, diritti negati e speranze in uno dei ghetti più grandi d’Europa, con la prefazione di don Luigi Ciotti (Paoline, 2024).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.