C’è un teatro che fa bene all’anima. Che aiuta a ritrovare fiducia, a rimettersi in gioco, ad imparare dei testi a memoria, a parlare davanti agli altri. Il teatro che fa bene all’anima e alla salute mentale è quello che in questi mesi, tutti i mercoledì, ha animato le giornate degli ospiti di Casa per la Vita “Brecciolosa” di San Marco la Catola, che sono stati coinvolti nel laboratorio di Teatro con gli attori e le attrici del Teatro dei Limoni di Foggia. Una nuova esperienza di partecipazione per le persone affette da problematiche psicosociali e/o psichiatriche accolte nella struttura socio-residenziale gestita da Sicura srl, del consorzio di cooperative sociali Oltre / la rete di imprese.

Il percorso che si è concluso nei giorni scorsi, quindi, si è sviluppato presso la Biblioteca di Comunità dei Monti Dauni attraverso una serie di incontri che hanno offerto i concetti base sul movimento scenico, sulla dizione, sulle tecniche di recitazione e tanto altro. Una bella occasione per accrescere e sviluppare memoria, capacità motoria, linguaggio, autostima e per favorire anche attraverso queste attività l’inclusione sociale di persone con problemi legati alla salute mentale. Antonio, Lucia, Gerardo, Domenico e tutti gli altri partecipanti al laboratorio, dunque, sono stati protagonisti di esercizi di relax e respirazione, monologhi “catartici”, improvvisazione, movimenti corporei, immaginazione di scene e momenti esilaranti, vivendo il percorso con grande attenzione, coinvolgimento e voglia di vivere la magia del teatro.

Casa per la vita “Brecciolosa” è una struttura che accoglie, in via temporanea o permanente, persone con problematiche psico-sociali e psichiatriche uscite dal circuito psichiatrico riabilitativo-residenziale, prive di validi riferimenti familiari o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento socio-lavorativo.