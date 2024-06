Nella nuova edizione del report dei Centri per l’impiego della Provincia di Foggia (27 maggio-13 giugno) sono presenti più di 200 offerte di lavoro proposte dalle imprese del territorio. Nell’infografica elaborata ed allegata al comunicato sono riepilogati in sintesi gli annunci delle imprese del territorio di Foggia e provincia, proposti dai Centri per l’impiego, suddivisi per aree occupazionali:

Agricoltura, agroalimentare, ambiente: 16 profili

Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 4 profili

Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 29 profili

ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 8 profili

Industria, Produzione, Metalmeccanico: 15 profili

Logistica, Trasporti, Magazzini: 14 profili

Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 3 profili

Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 6 profili

Servizi finanziari/credito e assicurativi: 5 profili

Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 5 profili

Servizi socio-sanitari ed educativi: 71 profili

Servizi turistici, culturali e ristorazione: 34 profili

Nel report – consultabile a questo link https://tinyurl.com/2td93k7x – sono indicati i requisiti specifici degli annunci con titolo, descrizione dell’offerta, indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento. Per candidarsi bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”. Nell’edizione del report è disponibile una sezione che aggrega le offerte delle imprese dedicate agli iscritti al Collocamento mirato



Per la ricerca di personale, i datori di lavoro possono contattare i Centri per l’impiego di Foggia e Provincia, dove operatori dedicati supportano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (IDO) con servizi gratuiti e personalizzati. I Centri per l’impiego degli ambiti di Foggia, Bat e Bari collaborano in sinergia per favorire la promozione delle offerte di lavoro gestite dagli operatori IDO. Nei report dei tre ambiti (consultabili ai seguenti link: Bari https://tinyurl.com/jxc2s33e e BAT https://tinyurl.com/4xtdtarj ), sono presenti complessivamente 1345 posizioni per un totale di 414 annunci.

In particolare, si segnalano i seguenti percorsi lavorativi/formativi:

I giovani selezionati saranno assunti con contratto di lavoro di apprendistato di primo livello e inseriti in un percorso gratuito IFTS di alternanza formazione e lavoro che permetterà loro di conseguire una specializzazione post diploma, spendibile su tutto il territorio europeo. Il percorso formativo avrà una durata di totale di 800 ore (350 teoria in aula+450 apprendimento in ambito lavorativo/training on the job).

Nel report delle offerte di lavoro è presente un inserto speciale dedicato ad EURES, la rete di cooperazione europea dei servizi (pubblici) per l’impiego, istituita dall’UE, a sostegno della libera circolazione dei lavoratori. Le offerte di lavoro Eures sono consultabili a questo link https://europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=it ed è possibile filtrare per nazione, settore e professione.

Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte di lavoro attive e per la pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle 15.00 alle

16.30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione) presso le sedi dislocate in tutti i comuni (per contatti: www.arpal.regione.puglia.it ).