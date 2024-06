Prosegue “Voci di carta”, rassegna culturale organizzata dal Gruppo di Lettura “Gli Spaginati” di Stornarella e MAO FM 19.77 di Orta Nova.

Appuntamento il 27 giugno alle ore 19, al C-LAB MAO di Orta Nova, con la presentazione della terza silloge poetica “Luna e altre storie” (Nona Edizioni) di Michele Di Domenico. “Tra sogno e realtà, vita e morte, infinito e natura fluttuano in musica i versi di Michele Di Domenico, autore nato e seguitissimo su Instagram come Sirius, la cui presentazione sarà un viaggio tra i sentimenti e gli abissi dell’animo umano, per scoprirci tanto simili quanto unici”, riferisce Paola Grillo che dialogherà con l’autore.