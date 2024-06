Una vittoria per il centrosinistra guidato dal Pd, una per il centrodestra e un’altra per il Movimento Cinque Stelle. E’ l’esito dei ballottaggi nei tre Comuni – Manfredonia, San Giovanni Rotondo e San Severo – dove si votava per eleggere il nuovo sindaco. A Manfredonia il candidato sindaco del Partito Democratico e di Con, Domenico La Marca, batte l’avversario di turno Ugo Galli e riporta il centrosinistra alla guida della città dopo l’esperienza terminata anzitempo dell’ex primo cittadino Gianni Rotice, conquistando oltre 10mila voti, mentre Galli si è fermato a quasi settemilla e poco più del 41% dei consensi.

Vince invece il centrodestra a San Severo con Lydia Colangelo. Alla nuova sindaca sono andati 9842 voti, pari al 51,87% dei consensi. Al suo competitor, l’avv. Angelo Masucci del campo largo progressista, sono andate 9131 preferenze pari al 48,13%.

Vittoria per il Movimento Cinque Stelle a San Giovanni Rotondo dove al ballottaggio, il candidato sostenuto dal Giuseppe Conte Filippo Barbano, ha battuto con quasi il 70 per cento proprio un candidato dem, il sindaco uscente Michele Crisetti, appoggiato dal Pd e da altre civiche tra cui “Con”, il movimento del governatore Michele Emiliano.