C’è attesa per l’incontro con Enrico Galiano, insegnante e scrittore, autore di numerosi romanzi e saggi di successo come L’arte di sbagliare alla grande, che mercoledì 10 luglio 2024, alle ore 18.30, nel salotto letterario di Piazza Mercato presenterà il suo ultimo libro Una vita non basta, Garzanti 2024.

Prosegue con successo, dunque, la versione estiva di Fuori gli Autori, la rassegna letteraria organizzata dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia e dalla Libreria Ubik, che grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia si è spostata nel cuore del centro storico .

Dopo l’incontro con l’immunologa Antonella Viola, previsto per 5 luglio 2024, sarà dunque la volta dell’amatissimo professore che ha anche creato Cose da prof., una webserie con oltre venti milioni di visualizzazioni su Facebook.

Anche in quest’ultimo romanzo tornano i temi cari a Galiano, che lo hanno reso un docente popolare non soltanto per le sue produzioni letterarie, ma anche per la sua visione pedagogica.

Protagonista di questa nuova storia, allora, è Teo, che dopo la bocciatura in seconda liceo trascorre l’estate svolgendo lavori socialmente utili. È sovrastato da un groviglio di emozioni che lui stesso chiama “la Cosa”, un mistero di cui non riesce a parlare con nessuno, neppure con Peach, la sua più cara amica.

Torna in questo romanzo il professor Bove, del libro Eppure cadiamo felici: il docente in pensione riuscirà a trovare le parole giuste per parlare a Teo di miti greci e filosofi, di desiderio, mete da raggiungere e traguardi da mancare, perché occorre provare e riprovare, mettendo in conto lo sbaglio, l’errore e il fallimento.

«[.] Quando vuoi qualcosa, e la vuoi tanto, fai come il Colibrì di Anna. Non aver paura di cadere. Anzi, impara a farlo a tutta velocità, per poi risalire».

Enrico Galiano è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola di periferia, ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2020 il «Sole 24 Ore» lo ha inserito nella lista dei dieci insegnanti più influenti sul web. Con le sue lezioni divertenti e un po’ fuori dal comune, porta la scuola a teatro con il seguitissimo spettacolo Eppure studiamo felici. Il segreto di un buon insegnante per lui è: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti». Ogni tanto prende la sua bicicletta e se ne va in giro per il mondo con uno zaino, una penna e tanta voglia di stupore. Il suo romanzo d’esordio, Eppure cadiamo felici, in corso di traduzione in tutta Europa, è stato il libro rivelazione del 2017 e ha vinto il Premio internazionale Città di Como come migliore opera prima e il Premio cultura mediterranea. Con Garzanti ha pubblicato anche Tutta la vita che vuoi (2018), Più forte di ogni addio (2019), Dormi stanotte sul mio cuore (2020), Felici contro il mondo (2021) e i saggi L’arte di sbagliare alla grande (2020) e Scuola di felicità per eterni ripetenti (2022).

Il gruppo di lettura Viaggi tra le righe della Biblioteca condurrà un’intervista collettiva.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. A seguire, come sempre, firmacopie di rito.

Gli appuntamenti di luglio proseguiranno a Piazza Mercato il 18 con Luca Bianchini per la presentazione del libro Il cuore è uno zingaro (Mondadori, 2024).

Si ritorna, invece, nel Cortile del Museo di Storia Naturale il 24 luglio con Piero Mieli per la presentazione di In Puglia. [Da Alda Merini a Mario Desiati], Perrone, 2024.