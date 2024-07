Oggi giornata storica presso l’Università di Foggia con le prime sedute di laurea del corso in Scienze e Tecniche Psicologiche. Questo evento segna un traguardo significativo per l’Ateneo e rappresenta un momento di grande soddisfazione per tutti i partecipanti.

La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di grande emozione e orgoglio, con la prof.ssa Giusi Antonia Toto – ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale, delegata del Rettore alla Formazione Insegnanti e alla Formazione continua e all’Orientamento -, presidente della commissione della seduta di laurea, che ha espresso con entusiasmo il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dagli studenti e dall’intero corpo docente. “Oggi celebriamo non solo il successo dei nostri laureandi, ma anche l’impegno, la dedizione e la passione che hanno dimostrato nel corso dei loro studi. Questo momento rappresenta il culmine di anni di sacrifici, notti insonni e sfide superate con determinazione. È un privilegio e un onore per noi essere testimoni di questo importante traguardo nella loro vita accademica e professionale. Vedere la loro crescita e il loro sviluppo personale e intellettuale ci riempie di orgoglio e speranza per il futuro. Oggi non celebriamo solo un titolo di studio, ma anche il coraggio, la resilienza e la voglia di eccellere che li porteranno a realizzare grandi cose nel mondo. Auguriamo a ciascuno di loro un futuro ricco di successi e soddisfazioni”, ha dichiarato la prof.ssa Toto.

La commissione di laurea, composta da docenti di alto profilo, ha condiviso la soddisfazione della prof.ssa Toto, sottolineando la qualità e la preparazione degli studenti che hanno presentato le loro tesi. La giornata è stata caratterizzata da momenti di intensa partecipazione emotiva, riflettendo il significato profondo di questo passo per i neolaureati e le loro famiglie.

Il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università di Foggia, istituito con l’obiettivo di formare professionisti competenti e qualificati nel campo della psicologia, ha già dimostrato il suo valore e la sua rilevanza. Le prime sedute di laurea rappresentano una testimonianza del successo del programma e della qualità dell’istruzione offerta dall’Ateneo.

Il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, il prof. Lorenzo Lo Muzio, nel suo intervento, ha voluto congratularsi con i laureati, sottolineando l’importanza di questo risultato non solo per loro, ma anche per l’intera comunità accademica. “Oggi celebriamo il futuro della psicologia, rappresentato dai nostri brillanti studenti che concludono il loro percorso di studi con eccellenza. Questo è solo l’inizio di una carriera promettente e ricca di opportunità, che arricchirà il nostro territorio con figure professionali competenti e utili alla salute della collettività“, ha affermato il Rettore. “La nostra Università si impegna costantemente a fornire un’istruzione di alta qualità, preparando i nostri studenti ad affrontare le sfide del mondo professionale. Il successo di oggi è una prova tangibile del nostro impegno e della dedizione di tutti i nostri docenti“.

Il Rettore ha anche sottolineato l’importanza della collaborazione tra università e mondo del lavoro, annunciando nuovi progetti e iniziative volte a favorire l’inserimento professionale dei neolaureati. “Stiamo lavorando per creare sempre più opportunità di stage, tirocini e collaborazioni con aziende e istituzioni, per garantire ai nostri laureati un accesso privilegiato al mercato del lavoro“, ha concluso il prof. Lo Muzio.

L’Università di Foggia continuerà a sostenere i propri laureati nel loro percorso professionale, offrendo opportunità di formazione continua e supporto nell’inserimento nel mondo del lavoro. Le prime sedute di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche sono solo il primo passo di una lunga serie di successi che l’Ateneo si augura di celebrare nei prossimi anni.