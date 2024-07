Una sesta edizione che coniuga perfettamente i segni ed i sogni del mondo contadino che dalle nostre parti ha radici profonde. Roseto Valfortore si prepara nel fine settimana del 20 e 21 luglio a vivere la “Festa del grano e degli antichi mestieri” ripercorrendo le tappe di un percorso che parte dalla semina per giungere al raccolto.

Un evento finalizzato a promuovere il territorio locale attraverso i prodotti tipici, stand, degustazioni, laboratori, spettacoli musicali e visite guidate. Una due giorni di appuntamenti, nel piccolo borgo dei monti dauni, utile a conoscere il momento più importante per gli agricoltori, quello della raccolta e trasformazione del grano. E proprio con la trasformazione in farina che poi si realizzano tanti prodotti da forno.

Infatti, in occasione della Festa del Grano, Roseto potrà finalmente festeggiare la ripresa delle attività del suo antico forno a paglia “A Farnaral”, dal nome di un vecchio attrezzo che serviva per setacciare il grano, che potrà servire non solo la piccola comunità ma anche i paesi limitrofi. La struttura sarà gestita da esperti in promozione turistica e gastronomica a livello internazionale.

“Stiamo lavorando per rendere funzionali e operative tutte le strutture esistenti nel nostro comune per offrire servizi anche ai turisti. Per questo oltre al forno, che tornerà attivo già in occasione della Festa del grano, finalmente sarà di nuovo aperto il B&B che consentirà di aumentare la ricettività turistica ”, spiega il Sindaco di Roseto Valfortore Lucilla Parisi.

Il B&B “La Locanda del Mugnaio”, struttura di proprietà del Comune, è situato nei pressi dell’antico mulino ed ha la possibilità di ospitare una decina di persone.

Tra gli eventi programmati per sabato 20 luglio, dalle ore 9.30 visite guidate (su prenotazione), ore 10.30 laboratorio di mani in pasta presso il forno a paglia (su prenotazione), alle ore 18.00 rappresentazione con metodo antico della mietitura e pressatura presso R.S.A. località Paduli, a cura della Consulta Anziani, e la possibilità di vivere l’esperienza di un volo in mongolfiera nel campo sportivo “San Rocco”. Alle ore 19.30 inaugurazione dell’Antico Forno, mentre alle ore 21.30 percorso enogastronomico con rievocazione della giornata culinaria contadina (dalla colazione alla cena) e degli antichi mestieri nel centro storico. Allieterà la serata il gruppo folk. Domenica 21 luglio dalle ore 7.00 passeggiata naturalistica che unisce due aree di elevato valore naturalistico, la Rocchetta e i Mulini ad Acqua (un percorso di circa 2 KM con colazione contadina all’arrivo presso l’area naturalistica dei mulini ad acqua). Ore 10.00, incontro/dibattito “Programma Leader CSR Puglia 2022/2027 GAL Meridaunia: nuove opportunità per i Monti Dauni, agricoltura innovativa. Ore 18.00 dimostrazione della molitura del grano presso i Mulini ad Acqua a seguire assaggi di pane e pizza presso il forno a paglia. Ore 21.30, a conclusione della manifestazione, sfilata di abiti d’epoca e serata musicale con Nino Martino.