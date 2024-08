Un immenso arcobaleno sta colorando il cielo di Mattinata. Merito di Cromà, la rassegna di eventi che fino al 3 agosto vedrà in prima fila i bambini, ma protagonisti anche adulti, famiglie, turisti e residenti. Le viuzze del borgo antico saranno più colorate che mai e accoglieranno una serie di eventi per celebrare, con musica e intrattenimento, l’inclusività e la diversità che non conoscono alcun tipo di barriere. Tredici gli appuntamenti che arricchiranno la kermesse, promossa dal comune di Mattinata e organizzata dall’Arci Travel di Stornara.

Si è partiti ieri con l’inaugurazione della Scalinata della pace, su cui Mattinata viene evocata nei suoi simboli di pace, tradizionali ed emozionali. L’opera, realizzata da una delle più apprezzate illustratrici italiane, Vittoria Facchini, vede i gradini come pagine per piccoli racconti visivi, che nel loro insieme tessono la trama di un racconto corale nel quale convergono le voci, i colori, le suggestioni, le parole che il territorio tra campagna e mare sa fare proprie. Non manca la musica sulle spiagge, giochi e intrattenimento per bambini tra le vie del centro storico e spettacoli musicali per far ballare grandi e piccini. Particolarmente attesa è la “Sunset color run”, la corsa più colorata di Puglia. Musica e animazione prepareranno gli atleti, bambini e adulti, alla corsa non competitiva di circa 1,5 km che prenderà il via da piazza Aldo Moro e si concluderà in piazza della Comunità.