Prende il via nella serata di oggi, venerdì 2 agosto, l’Orsara Jazz Festival, l’evento jazzistico internazionale più longevo di tutta la Puglia con la sua storia ultratrentennale iniziata nel 1990. Per tre giorni, fino al prossimo 4 agosto, non solo il palco e la platea del pubblico di Largo San Michele, ma tutto il borgo sarà abbracciato da una rassegna che proporrà concerti, master class e un’atmosfera di pieno coinvolgimento musicale e creativo. A caratterizzare l’edizione di quest’anno saranno la prima assoluta del progetto Between Pneuma Spiritus, concerto per Trio Jazz, Orchestra e Voce con composizioni originali e arrangiamenti di Bruno Persico, primo atto di un ambizioso progetto triennale, e i concerti di Vinicius Cantuaria Trio, Peter Bernstein 4tet, Pasquale Ivan Dante Rinaldi 4tet feat. Jesper Bodilsen e Davide Brillante trio feat. Francesca Tandoi (i concerti sono ad ingresso gratuito informazioni www.orsaramusica.it, info@orsaramusica.it, 3803201666). La XXIX edizione di Orsara Jazz Festival è organizzata daamministrazione comunale e Associazione Orsara Musica che ne cura la direzione artistica e il project management a valere sul Fondo Speciale Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40/2016, art. 15, comma 3 promosso da Regione Puglia, Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, PACT- Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese.

IL PROGRAMMA DI OGGI. Con Between Pneuma Spiritus Concerto per Trio Jazz, Orchestra e Voce/Composizioni originali e arrangiamenti di Bruno Persico, in scena oggi, venerdì 2 agosto alle ore 22.30 in Largo San Michele, parte un percorso originale dal respiro triennale. Ogni anno, infatti sarà commissionata – a musicisti compositori e a organici differenti – una composizione originale ispirata ad un tema concettuale molto caro a tutti gli orsaresi: il vento. Elemento materiale e spirituale allo stesso tempo, fonte inesauribile di ispirazione filosofica, letteraria, musicale. Quest’anno il lavoro è stato commissionato al pianista compositore napoletano Bruno Persico, che mette insieme un trio jazz, un’orchestra a dieci voci (Nuova Orchestra Scarlatti) la voce recitante di Lello Giulivo. Prima di Between Pneuma Spiritus in programma, alle ore 21.30, il concerto del Vinicius Cantuaria Trio del cantante, chitarrista, compositore, batterista e percussionista molto noto nell’ambito della Bossa Nova e del Jazz.

IL PROGRAMMA DI SABATO. Sabato 3 agosto, ore 21.30 largo San Michele, in scena Peter Bernstein 4tet, Peter Bernstein (gtr), Aaron Goldberg (piano), Vincente Archer (db), Roberto Gatto (dr), progetto del chitarrista americanoPeter Bernstein, allievo di Jim Hall, grande personalità musicale con una lunghissima discografia, ricca di partecipazioni e collaborazioni ai massimi livelli del jazz mondiale.

DOMENICA 4 AGOSTO. Il 4 agosto, in mattinata, il festival propone una masterclass di chitarra a cura di Peter Bernstein, che si preannuncia come un evento, alle ore 21.30 in largo San Michele, Pasquale Ivan Dante Rinaldi 4tet feat. Jesper Bodilsen, progettodel giovane pianista Pasquale Rinaldi, prodotto del “vivaio” orsarese (cresciuto anche grazie ai seminari internazionali di Orsara Jazz) e alle ore 22.30 Davide Brillante trio feat. Francesca Tandoi. Nella tre giorni del festival spazio a Workshop di fotografia e all’installazione Orsara Jazz Story. Sono inoltre previste “incursioni” jazz nello spazio MACAL (Museo di Arte Contemporanea Andreas Luthi) inaugurato il 1° agosto.