Nemmeno il gran caldo di questi giorni ferma le attività della MISURLAB. Il calendario di queste ORE propone verifiche di messa a terra presso gli scali aerei regionali su incarico di AEROPORTI DI PUGLIA. Con i suoi tecnici la società del capoluogo sta infatti svolgendo attività di verifica presso gli impianti aeroportuali pugliesi. Anche questo risultato premia il lavoro sinora svolto dal Team di MISURLAB e dal target di qualità raggiunto dal Laboratorio da tempo impegnato in tutta Italia con i propri servizi.

AEROPORTI DI PUGLIA gestisce in concessione gli aeroporti pugliesi: Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. Tale attività si esplica nella progettazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture per l’esercizio delle attività aeroportuali e commerciali. Si intersecano in questo contest le verifiche affidate a MSIURLAB. Rientra, pertanto, tra le attività ricomprese nell’oggetto sociale, anche la gestione dei servizi aviation e non aviario.

Il lavoro di MISURLAB (www.misurlab.it) viene svolto ai sensi del DPR 462/01 che prevede l’obbligo di verifica degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici installati in luoghi a rischio esplosione in ambienti di lavoro, pubblici e privati, “così come previsto dall’art. 86 del D.Lgs 81/2008 con riferimento alla salvaguardia del rischio di natura elettrica connesso all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a disposizione del lavoratore”. “Misurlab – commenta Patrizia Zorzetto, founder e manager dell’azienda – è una realtà consolidata nel settore delle verifiche e certificazioni. Opera nel rispetto dei criteri di indipendenza e fornisce servizi di terza parte, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive. Garantisce un servizio di elevato livello professionale grazie alla competenza tecnica specialistica del suo staff, al continuo aggiornamento normativo e alla dotazione delle proprie strumentazioni di misura tutte conformi alle normative di settore”.