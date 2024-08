Agosto ricco di eventi a Ordona, piccolo centro del Foggiano situato nel cuore del Tavoliere. Lunedì 5 agosto tornano in Capitanata Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, meglio conosciuti come Toti e Tata. Porteranno in scena in piazza Aldo Moro il fortunato spettacolo dal titolo “Il cotto e il crudo”. Le risate continueranno nella stessa piazza di Ordona l’8 agosto con il comico foggiano, Pino Campagna in “Io super Terrone”. Lon show di Campagna sarà preceduto dalla performance dell’illusionista Rocco Borsalino. Il 10 agosto il grande evento dell’estate firmato Bella Vita Eventi: Let’s All Dance, il viaggio nella musica dance di tutti i tempi. Ospiti d’eccezione: Regina, Walter Pizzulli, Haiducii, Nathalie, Melody, Chris Veniia e Carolina Marquez