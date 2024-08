Appuntamento culturale per la presentazione del libro “Al di là delle sbarre” (Edizioni del Rosone) di Luigi Talienti, organizzata dalla Parrocchia B.V.M della Stella in collaborazione con il Gruppo di Lettura “Gli Spaginati” e con il patrocinio del Comune di Stornarella. Appuntamento lunedì 2 settembre alle ore 19.30 in Largo Duomo a Stornarella.

”Al di là delle sbarre” è un libro-mosaico, condotto su più piani: è la storia di un incontro basato sull’umanità delle persone, ma anche di professionalità che si relazionano e si mettono a disposizione di chi ha bisogno…È un percorso che orienta le future generazioni verso la consapevolezza che nasce dall’incontro con chi soffre…È testimonianza di formazione personale che trasmette grande spessore educativo. Luigi Talienti, autore del libro, è stato per 16 anni insegnante carcerario. Attualmente è Dirigente Scolastico. Introduce don Angelo Mercaldi. Dialoga con l’autore Paola Grillo