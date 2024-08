Non basta un Foggia tutto cuore e gambe per portare a casa la prima vittoria stagionale. Finisce 2-2 con il Trapani, che riprende due volte i rossoneri nel finale e gela uno Zaccheria vestito a festa per il debutto. Brambilla conferma il 4-2-3-1 con Salines, Parodi, Camigliano e Felicioli davanti a De Lucia, a centrocampo Danzi e Tascone formano la “diga” mentre Zunno, Emmausso e Millico operano dietro l’unica punta Santaniello. Nel Trapani, Torrisi si affida al 4-3-3 con Seculin tra i pali, linea difensiva formata da Ciotti, Gelli, Benassai e Martina, a centrocampo agiscono Karic, Carriero e Carraro mentre il tridente offensivo è formato da Kanoute, l’atteso Lescano e Fall.

Il Foggia predilige la costruzione dal basso e al 3’ Santaniello manda fuori di testa, dopo un buon cross di Danzi, mentre poco dopo Seculin è chiamato alla prima parata su un sinistro velenoso di Millico. Al 22’ i rossoneri passano: Emmausso beneficia di un pasticcio di Benassau in disimpegno, tocco ad anticipare Seculin in uscita e 1-0 che fa esplodere lo Zaccheria. Prima del riposo il Foggia è ancora pericoloso: si vede finalmente Santaniello, che di testa manda alto di poco un bel cross di Felicioli. Ma allo scadere del primo tempo arriva la beffa: Karic imbecca Kanoute in area che infila De Lucia per l’1-1. La ripresa inizia con un cambio per parte: nel Foggia debutta Da Riva per Danzi mentre nel Trapani Mastrantonio rileva Carriero. Al primo affondo lo Zaccheria torna a gioire: cross basso di Zunno – uno dei migliori dei rossoneri – e la palla carambola su Sabatino che manda nella sua rete per il 2-1 foggiano. La reazione degli ospiti è in un tiro da fuori di Kanoute, che non spaventa De Lucia. Il Foggia sembra più accorto rispetto al primo tempo, continua a spingere ma senza rischiare troppo le ripartenze avversarie. Sembra fatta ma all’ultimo minuto di recupero arriva la beffa: De Lucia calcola male l’uscita sul cross dalla sinistra, Lescano è lì e non deve far altro che spingere in rete il 2-2 finale. Lo Zaccheria applaude i rossoneri nonostante il rammarico per la vittoria sfumata. La strada intrapresa sembra quella giusta.