#CerignolaPop parte con grande partecipazione, all’insegna della musica e della volontà di rendere piazze e luoghi simbolo della città spazi vivi e di aggregazione per tutta la comunità, dai più giovani, alle famiglie, passando per i più anziani.

Il cartellone proseguirà in questi ultimi giorni d’agosto, per continuare poi con un calendario denso di appuntamenti nel mese di settembre. Sarà il “Jazz in Piazza”, il festival dell’associazione Sud Music APS, giunto ormai alla quarta edizione, a chiudere gli eventi agostani, nel cuore della città: Piazza Matteotti, tra masterclass ed ospiti internazionali, in una cornice capace di attrarre un mix di giovani e cultori della musica jazz, provenienti anche dai paesi limitrofi.

“Ad oggi possiamo affermare che per i primi eventi si tratti di una scommessa vinta: i primi eventi hanno declinato musica, divertimento ma anche storia e radici in diverse forme, permettendo di diversificare l’offerta culturale. La risposta c’è stata, ed è stata importante, con numeri che premiano le nostre scelte. La settimana che ci apprestiamo a vivere continuerà ad offrire eventi di qualità, come la nuova edizione del festival “Jazz in Piazza”, che si pone l’ambizioso obiettivo di rendere la nostra città “capitale” del jazz di Capitanata, con una due giorni fitta e ovviamente contraddistinta da grande musica, tutta da scoprire, con grandi nomi del panorama internazionale”. Afferma la vicesindaca con delega alla Cultura, Maria Dibisceglia.

“Piazza Matteotti non sarà l’unico spazio vivo, perché anche Piazza della Repubblica e Piazza Duomo saranno protagoniste delle serate di #CerignolaPop, con la tappa del “Papeete Beach tour” e la premiazione dei nostri centisti, talenti che speriamo aiutino la nostra terra a proiettarsi in un futuro sempre più complesso, con nuove sfide che richiedono nuove competenze e lungimiranza.” Conclude l’assessora.