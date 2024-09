L’Università di Foggia, nel ribadire il proprio sostegno e la solidarietà al personale medico sanitario, annuncia l’adesione all’assemblea sindacale indetta dai Sindacati Anaao, Assomed e Cimo Fesmed, per lunedì 16 settembre, ore 11.30, presso il Policlinico Riuniti di Foggia (ingresso Via Martiri di via Fani – Via L. Pinto) per condannare gli episodi di violenza verificatisi recentemente.

L’Ateneo riconosce e apprezza il prezioso lavoro svolto dai professionisti della salute e condivide la preoccupazione per la crescente incidenza di atti violenti nei loro confronti confermando l’impegno a promuovere e sostenere iniziative che favoriscano la sicurezza e la dignità di tutti i lavoratori.

All’iniziativa prenderanno parte anche i medici specializzandi e gli studenti dei corsi di laurea dell’Area medica.