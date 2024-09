Il Foggia gioca ma non passa. Arriva solo un punto da Latina per i rossoneri, che non riescono a capitalizzare le occasioni create complici anche le parate del portiere avversario. Brambilla non rinuncia al suo 4-2-3-1 e propone la novità Perina in porta. Davanti a lui Salines, Camigliano, Ercolani e Felicioli mentre a Gargiulo e Vezzoni “proteggono” il trio Zunno-Emmausso-Orlando con Murano unica punta. Pasquale Padalino, invece, schiera il 3-4-1-2 con Zacchi tra i pali, linea difensiva formata da Di Renzo, Cortinovis e Berman mentre il centrocampo è formato da Crecco, Ciko, Riccardi e l’ex rossonero Petermann con Di Livio ad ispirare le due punte Bocic e Capanni.

La partita la fanno i rossoneri, che arrivano sempre primi sulle ‘seconde palle’ e controllano il campo. Al 20’ è Zunno a provarci dal limite dell’area ma trova una deviazione; sugli sviluppi del corner, Salines stacca bene di testa ma coglie una sfortunata traversa. Al 37’ altra grande occasione per gli uomini di Brambilla: Felicioli crossa in area, Murano ‘spizzica’ di testa per Emmausso che però non riesce a controllare bene a due passi da Zacchi. La ripresa inizia con un brivido per i rossoneri: Di Livio pesca Capanni che a tu per tu con Perina manda incredibilmente alto, seppur in fuorigioco non visto dal guardialinee. La palla buona per il Foggia ce l’ha Emmausso al 67’ che viene ben servito da Zunno ma spara addosso a Zacchi. Poco dopo, è Perina a salvare la porta rossonera respingendo un colpo di testa di Di Renzo destinato in rete. La gara si gioca su batti e ribatti ma il risultato non cambia. Finisce 0-0 al “Francioni”, il Foggia tornerà in trasferta domenica prossima a Benevento.