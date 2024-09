Sigfrido Ranucci, giornalista-scrittore e conduttore della trasmissione televisiva d’inchiesta “Report”, sarà a Orsara di Puglia mercoledì 18 settembre 2024, alle ore 18, nell’Abbazia Sant’Angelo. Nell’ambito dei “Dialoghi di Trani”, evento culturale di rilievo nazionale con cui è stato da tempo avviato un rapporto di collaborazione e sinergia, l’autore di alcune delle inchieste giornalistiche più importanti degli ultimi anni, intervistato dal giornalista Rai Andrea Rustichelli, presenterà il suo libro intitolato “La scelta”. Sigfrido Ranucci è uno di quegli uomini che coincidono in modo assoluto con il lavoro che si sono scelti. Insieme alla sua équipe di Report, programma televisivo in onda su Rai Tre, uno dei baluardi del giornalismo d’inchiesta in Italia, ogni giorno si dedica a vagliare informazioni, collegare eventi, ascoltare voci per decidere come raccontare le notizie che qualcuno vorrebbe rimanessero sotto silenzio. La forza di Report è nella semplicità della scelta: offrire ai cittadini il romanzo crudo dei fatti attraverso un rigoroso lavoro di ricerca, anche quando la strada è irta di pericoli che toccano le vite personali dei giornalisti.

Per la prima volta Ranucci racconta il cammino che lo ha condotto sin qui; lo fa scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando figure – come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo. Da queste pagine emerge l’autoritratto coraggioso di un uomo che, nonostante la pressione costante della realtà nei suoi aspetti più duri, non cede al cinismo, non smette di chiedersi e di chiederci: “Qual è la scelta giusta?”. All’organizzazione dell’evento hanno collaborato il Comune di Orsara di Puglia, il Comune di Trani, la Regione Puglia e l’associazione culturale La Maria Del Porto. L’incontro con Sigfrido Ranucci è parte integrante de “I Dialoghi di Trani” edizione 2024.