Il 26 settembre di ogni anno su iniziativa del Consiglio d’Europa di Strasburgo si celebra la “Giornata Europea delle Lingue”, nella convinzione che la diversità linguistica sia uno strumento per ottenere una migliore comprensione interculturale e un elemento chiave nel ricco patrimonio culturale del nostro continente.

E quest’anno l’I.I.S. Adriano Olivetti di Orta Nova, reduce dall’esperienza di mobilità di un gruppo di studenti in Portogallo e prossima ad una esperienza di mobilità di un gruppo di docenti in Finlandia, partecipa all’iniziativa internazionale con una serie di eventi in collaborazione con Beyond Borders, associazione che fa della dimensione internazionale uno dei pilastri della sua missione associativa, inviando, ogni anno, centinaia di giovani all’Estero attraverso progetti di educazione non formale Erasmus Plus e accogliendo altrettanti giovani a Orta Nova per i progetti organizzati sul territorio.

“Sarà una mattinata intensa e all’insegna del plurilinguismo per la comunità scolastica nella sede di Orta Nova, dalle attività di “Speed Date” al “WRW on the doors”, dalla “Promenade des italiens” a “The Human Library”, grazie agli studenti dell’Istituto e ai loro docenti, a Beyond Borders e alla presenza di volontari del Corpo Europeo di Solidarietà, provenienti da Martinique e dalla Turchia, oltre ad alcuni esponenti della neonata associazione Geo Vibe Lab. “Language Games” nelle sedi di Carapelle e Stornara. Approcci ludici e non formali per potenziare le competenze linguistiche e relazionali, ma anche consolidare quel senso di identità ed appartenenza all’Unione Europea di cui tanto si parla e su cui tanto si sta investendo”, fa sapere la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Carbone.

“Abbiamo accettato con piacere l’invito della scuola a collaborare alla Giornata Europea delle Lingue e con orgoglio lavoriamo con i giovani del nostro territorio. In un mondo che diventa sempre più interconnesso, la conoscenza delle lingue straniere e l’interculturalità sono cruciali per la crescita personale e professionale dei giovani, valori che promuoviamo ogni giorno nelle nostre attività”, conclude Sebastiano Battista, referente di Beyond Borders.