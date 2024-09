Per il terzo anno consecutivo, l’I.I.S. “Adriano Olivetti” di Orta Nova aderisce, unica scuola superiore della provincia di Foggia, alla Festa dei Lettori, iniziativa promossa dai Presidi del Libro e giunta alla XX edizione, nata con l’intento di “festeggiare” la lettura e i lettori portando i libri fuori dai luoghi consueti, nelle piazze e per le strade, nei ristoranti e nei bar, nelle vetrine dei negozi, nei palazzi storici, nei giardini pubblici, nei castelli e nei porti. L’iniziativa scolastica esce fuori dalle aule e si avvale quindi della collaborazione dell’I.I.S. “Adriano Olivetti” con MAO FM 19.77 di Orta Nova, il Gruppo di Lettura “Gli Spaginati” di Stornarella e il Presidio RivoltaPagina di Foggia.

Tema del 2024 è “Immagina il mondo” e darà l’opportunità di riflettere sulla capacità degli individui e della letteratura di inventare universi possibili. L’immaginazione è una fonte inesauribile del pensiero che consente di creare mondi possibili. “Imagination is more than science” dichiarò Einstein, consapevole che perfino la scienza senza l’intuizione e la capacità immaginifica sarebbe rimasta immobile. L’evento dal titolo “Il potere dell’immaginazione”, moderato da Paola Grillo, si terrà il 3 ottobre alle ore 17.30 al C-LAB MAO di Orta Nova, si aprirà con i saluti della Dirigente Scolastica, Maria Carbone, e del presidente di MAO FM 19.77, Luca Ferrandina, e vedrà confrontarsi un filosofo, Arturo Gianluca Di Giovine, con “L’utopia concreta”, e un sociologo, Domenico Sivilli, con “L’immaginazione narrativa”. Interverranno anche alcuni studenti del liceo delle scienze umane con la presentazione degli elaborati su “Le città invisibili” e del liceo classico su “La città che vorrei”. Sarà una vera e propria festa, per chi legge, per chi non legge, per chi leggerà.