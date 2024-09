L’associazione di Promozione Sociale “STORNARA LIFE APS”, come ha sempre fatto a partire dal 2018 fino ad oggi, ha organizzato anche quest’anno il Festival di Street Art “STRAMURALES”. Si tratta della VII edizione del Festival, denominata STRAMURALES SPECIAL EDITION 2024”, che è stata possibile realizzare grazie al finanziamento e alla sensibilità verso questa particolare forma d’Arte della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese. Il Festival si terrà come sempre nel piccolo borgo di Stornara, che grazie alla Street Art si è trasformato da semplice borgo agricolo in Centro di Arte e Cultura, nonchè in Polo di attrazione turistica. Questa edizione dello Stramurales si svolgerà dal 28 settembre al 13 ottobre 2024, anche se qualche artista ha anticipato l’arrivo e già si è messo all’opera per creare il suo capolavoro e lasciarlo in dotazione ai cittadini di Stornara e a chiunque volesse ammirarlo nel prossimo futuro.

Gli artisti, tutti di livello internazionale, che prenderanno parte a questa VII Edizione del Festival sono i seguenti:

ALANIZ NIZ (Argentina); ALEGRIA DEL PRADO (Messico-Spagna); ARTEZ (Serbia); CURTIS HYLTON (Regno Unito); DANIELA GUERREIRO (Portogallo); EPOD (Inghilterra); GIUSEPPE AMED (Italia); HELENE PLANQUELLE (Francia); HERA OF HERACUT (Germania); LILY BRICK (Spagna); LUCIONE SAMOA (Italia); SABOTAJE AL MONTAJE (Isole Canarie Spagna); STUDIO GIFTIG (Olanda); SOCK WILD SKETCH (Francia); TONI ESPINAR (Spagna); ZABOU (Regno Unito).

Questa VII edizione del Festival presenta inoltre due particolarità che lo renderanno ancora più interessante e coinvolgente.

La prima riguarda la partecipazione diffusa all’evento da parte delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado. L’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo I” di Stornara, il Liceo Scientifico “Einstein” di Cerignola e il Liceo Artistico di Foggia hanno già programmato di mandare centinaia di alunni ad assistere alle performances degli Street Artists durante il corso del Festival. Gli alunni non si limiteranno ad osservare gli Artisti mentre creano i loro capolavori, ma interagiranno con loro per capire cosa stanno facendo e quali sono le motivazioni che stanno alla base di queste creazioni artistiche.

L’altra particolarità riguarda il numero e la qualità degli eventi collaterali alla Street Art.

Il programma del Festival è stato arricchito da una serie di eventi collaterali, con l’intento di offrire a turisti, visitatori e cittadini residenti ulteriori elementi per promuovere il territorio, far conoscere la storia e le tradizioni locali, far emergere i talenti locali e valorizzare il lavoro artistico e culturale dei minori. Gli eventi previsti nel corso di questa VII edizione sono i seguenti:

Street Art Baby (Laboratori artistici per minori condotti da Docenti Esperti d’Arte e Street Artists);

Realizzazione Icone ispirate all’Arte dei Madonnari, dedicate a San Rocco, Santa Maria della Stella e Giovanna D’Arco;

Concerto con strumenti musicali storici (musica italiana d’autore, tradizione sefardita, jazz, ritmi sudamericani) del TRIO AMISTAD di Daniele Sardone;

Concerto Gruppo Musicale Pietro Gallo: Progetto SUPERFLUO;

Concerto Gruppo Musicale Richard Blues e Matteo Fioretti: FROM SAN FRANCISCO TO MISSISSIPPI (Blues-Soul-Country-Folk-Rock);

Esibizioni Artisti di Strada YING-YANG;

Esibizioni Artisti di Strada MICKAEL BREST;

Esibizioni Artisti di Strada FATA BOLLICINA + ROBOT su trampoli;

Esibizione Scuola di Ballo FIT MUSIC;

Esibizione Scuola di Ballo MAX SPORTING DANCE;

Spettacolo Teatrale Itinerante dell’Accademia Creativa “CHOCOLATE PARADE”;

Degustazione di prodotti agro-alimentari e vito-vinicoli locali con gli Artisti.

Il Festival ha avuto inizio ufficialmente il 28 settembre e sicuramente sarà come sempre un susseguirsi di emozioni e di esplosione di fantasia e creatività. Gli Street Artists in arrivo rappresentano il meglio del meglio della Street Art Internazionale. Ognuno da solo è una garanzia di professionalità e di passione. Non potete immaginare cosa riescono a fare quando interagiscono tra di loro. La finalità del Festival d’altronde è stata sempre stata quella di creare un ambiente favorevole all’Arte e alla creazione di capolavori artistici. Anche quest’anno i risultati si prospettano essere eccezionali.