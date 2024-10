Domenica mattina i volontari de La Via della Felicità di Foggia si sono incontrati in Viale Europa ed insieme hanno ripulito i marciapiedi, le aiuole ed un tratto della pista ciclabile di viale Europa. I cittadini muniti di guanti e pinze raccogli oggetti hanno riempito i loro sacchi con i rifiuti abbandonati come plastica, mozziconi, cartacce, gratta e vinci, lattine, bottiglie di vetro e molto altro. Diversi i ringraziamenti e apprezzamenti dei passanti che usufruiscono della pista ciclabile ma non solo.

Anche la guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, da cui prende spunto l’ormai noto gruppo di Foggia che da anni si prende cura dell’ambiente, suggerisce: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo. Se gli altri non ci aiutano a migliorare e proteggere l’ambiente, La Via della Felicità potrebbe non riuscire a trovare un itinerario da percorrere.”

Per questo motivo i volontari de La Via della Felicità non si fermeranno con le iniziative in collaborazione con chiunque desideri e abbia a cuore la protezione dell’ambiente e la riqualificazione urbana.

Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina), scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com o visita il sito www.laviadellafelicita.org.