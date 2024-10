Sarà il confronto tra Raffaele Piemontese, Michele Emiliano e Antonio Decaro l’evento di apertura della Festa de l’Unità a Foggia. Venerdì 4 ottobre, alle ore 19, il vicepresidente della Regione Puglia, il presidente della Regione Puglia e il presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, sul palco di Piazza Umberto Giordano, discuteranno dei temi che, partendo da Foggia, intrecciano e abbracciano le questioni da cui dipende il futuro della Puglia, legato a doppio filo con problemi e prospettive del Paese e dell’Europa. Il titolo dell’evento di venerdì “È ancora primavera” evoca la stagione lunga del cambiamento, rappresentata dal buon governo della Puglia, e l’orizzonte che di qui a un anno condurrà alle prossime elezioni regionali.

Sabato 5 ottobre, la Festa de l’Unità in Piazza Umberto Giordano proporrà tre eventi. I primi due si svolgeranno in contemporanea alle ore 17.30: il consigliere comunale del Pd Italo Pontone, presidente della settima e dell’ottava commissione consiliare, incontrerà associazioni e cittadini per un confronto sulle politiche socio-sanitarie, culturali e sportive; in un altro spazio-gazebo il consigliere comunale Mario Cagiano, con l’iniziativa intitolata “Ricucire la città”, si confronterà con Alice Rizzi (Arcigay Le Bigotte), Maurizio Alloggio (iFun) e Francesco Rolfi (La Casa del Giovane). L’incontro sarà moderato da Gabriele Mucelli.

In serata, dalle ore 19, sul paco della Festa de l’Unità interverranno Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato; Colomba Mongiello, componente della segreteria regionale del Pd Puglia; Pierpaolo D’Arienzo, segretario provinciale del Pd di Capitanata, e Domenico De Santis, segretario regionale del Pd Puglia.

Domenica 6 ottobre, alle ore 17.30 altri due tavoli tematici con i consiglieri comunali Pd: nel primo, Anna Rita Palmieri si confronterà con realtà associative e cittadini riguardo alle politiche sociali e alle politiche abitative; contemporaneamente, Francesco De Vito incontrerà associazioni e cittadinanza per discutere di “Parchi giochi e inclusione, interventi prospettive”. Alle ore 19, la Festa si conclude con il confronto sul rilancio della città con gli interventi di: Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia; Davide Emanuele, assessore al Bilancio; Alice Amatore, assessore alla Cultura; e i capigruppo consiliari del PD Pasquale Dell’Aquila, di CON Achille Capozzi, del M5S Mario Dal Maso, del PSI Mino Di Chiara, di IdM Pasquale Cataneo, di Tempi Nuovi Paolo Frattulino e l’indipendente Benedetto Buenza.