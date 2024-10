Venerdì 4 ottobre, alle ore 19:00, presso la Biblioteca Comunale “G. Libertazzi” di Rocchetta Sant’Antonio si terrà l’evento “NON ANDIAMO VIA”, un’iniziativa volta a dare voce alle storie di resilienza e impegno dei giovani pugliesi che scelgono di restare o tornare nei piccoli comuni della regione per fare impresa e contribuire alla rinascita delle loro comunità. L’evento, organizzato dallo staff del progetto Galattica e dall’Associazione Liberamente, in collaborazione con il Comune di Rocchetta Sant’Antonio e nell’ambito delle iniziative della Rete Giovani della Regione Puglia, vedrà la presentazione del libro di Nico Catalano, “Essere Puglia. Storie e imprese di chi ha deciso di tornare”.

Durante la serata, sarà Antonietta Torchella a dialogare con l’autore, offrendo uno spazio di confronto e riflessione sulle storie di chi ha scelto di restare o fare ritorno in Puglia per investire nel proprio territorio. Seguiranno le testimonianze di giovani imprenditori e operatori sociali di Rocchetta Sant’Antonio, che condivideranno le proprie esperienze e sfide nel costruire realtà economiche e sociali solide, partendo dalle risorse locali.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di mettere in risalto le esperienze virtuose di chi ha deciso di non abbandonare le proprie radici, dimostrando che anche nei piccoli comuni esistono opportunità concrete per crescere e innovare, favorendo uno sviluppo sostenibile e partecipato.

“Non Andiamo Via” rappresenta un messaggio di speranza e determinazione, una testimonianza di come l’amore per la propria terra possa diventare il motore di nuove opportunità, rigenerando il tessuto sociale ed economico della Puglia.