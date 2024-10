Il Foggia ritrova vittoria e sorriso battendo due a zero il Taranto allo Zaccheria, al termine di una gara bloccata nel primo tempo, con i rossoneri che non riuscivano a sfondare in area, mentre nella ripresa si è vista una squadra più vivace che con un uno-due micidiale ha messo ko gli ospiti, a cui non ha concesso nulla. Capuano manda inizialmente in panchina Emmausso e Millico e ripropone in porta De Lucia, davanti a lui Ercolani, Parodi e Camigliano mentre a centrocampo Salines e Vezzoni operano sulle fasce e Tascone-Gargiulo compongono il tandem centrale; in avanti, spazio a Zunno, Orlando e Murano. 3-5-2 per il Taranto di Carmine Gautieri con Del Favero tra i pali, linea difensiva composta da Shiba, Marong e Verde, a centrocampo operano Mastromonaco, Fiorani, Matera, Varela e Vaughn mentre in avanti ci sono Fabbro e Guarracino.

Primo tempo bloccato da parte delle due squadre, con il Foggia che tiene il pallino del gioco tra i piedi ma sbatte sul muro tarantino. La migliore occasione ce l’ha Murano che al 40’ si libera bene del suo marcatore e scarica in porta ma trova un Del Favero straordinario a dirgli di no, mantenendo così lo 0-0. Nella ripresa, Capuano manda subito dentro Millico per Orlando, Emmausso per Tascone e Mazzocco per Ercolani. L’episodio che sblocca la gara arriva al 51’: Marong “cicca” clamorosamente la palla e favorisce Emmausso che si invola e batte Del Favero facendo esplodere lo Zaccheria. Il Taranto accusa il colpo e al 56’ è Murano a girarsi bene in area ma calcia alto. Ma il raddoppio è nell’aria: al 57’ corner perfetto di Millino, Salines stacca più in alto di tutti e fa 2-0. Il Taranto non punge e la vittoria del Foggia scorre liscia. Finisce tra gli applausi dello Zaccheria. Contava vincere per ritrovare serenità.