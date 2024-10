Iscrizioni aperte per partecipare alla “Scuola di magia” gratuita di Orsara di Puglia rivolta a ragazzi e ragazze dai 7 ai 12 anni per introdurli nel mondo dei trucchi e degli effetti incanti. Curata dall’illusionista-fantasista Alexis Arts, dopo l’edizione dello scorso aprile, il nuovo appuntamento della “Scuola di magia” si svolgerà nelle giornate del 12-13-18-19-20 ottobre 2024nell’ambito del progetto “Bio Hub” promosso dal Comune di Orsara di Puglia efinanziato dal GAL Meridaunia, con l’obiettivo di farvivere una esperienza di socializzazione a contatto con la natura e con tutte le bellezze che può offrire, arricchendosi di conoscenze, pratiche e relazioni umane. La nuova iniziativa, la cui attività è gratuita, si inserisce in questo percorso di animazione didattica e culturale e si terrà dalle ore 17.00 alle 19.00 presso la Community Library di Orsara di Puglia, largo San Michele.

Sedere tra i banchi della “Scuola di magia” per i ragazzi e le ragazze sarà un po’ come entrare nel mondo di Hogwarts, l’istituto immaginario in cui compiono i loro studi la maggior parte dei maghi e delle maghe. Ė qui che saranno introdotti in lezioni teoriche e pratiche di teatro, acquisendo le nozioni su come presentare un effetto magico, come narrare la storia che accompagna un trucco, come imparare a vedere lo straordinario nell’ordinario. Due fine settimana dedicati ai più giovani per aiutarli a volare con la fantasia, la magia e la voglia di stupirsi e stupire gli altri. Non a caso, domenica 20 ottobre si svolgerà il “Tour dello stupore” per le vie del caratteristico borgo dei Monti Dauni con i partecipanti e rivolto alle famiglie, alla cittadinanza e a quanti vorranno partecipare ad un viaggio tra storia e magia. Il gruppo si muoverà a partire dalle ore 15.30 dal punto di ritrovo in Largo San Michele. Per info e iscrizioni, è possibile prenotare alla mail info@reteoltre.it, lasciando i dati ed un recapito telefonico. Ė possibile contattare anche il numero 351.2451333 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 14. L’attività ègratuita e i posti sono limitati.

“Bio Hub” èrealizzato dal Comune di Orsara di Puglia (soggetto capofila) in ATS con le cooperative Ortovolante, SocialService, Anteo, Associazione di Volontariato Tutti in volo e Consorzio di cooperative sociali Oltre. L’iniziativa è stata finanziata attraverso il Fondo F.E.A.S.R. – PSR PUGLIA 2014-2020. Piano di Azione Locale “Monti Dauni – Interventi di agricoltura sociale: sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.